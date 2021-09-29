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«الإحصاء»: تنفيذ 28 ألف كيلو طرق خلال 7 سنوات

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«الإحصاء»: تنفيذ 28 ألف كيلو طرق خلال 7 سنوات «الإحصاء»: تنفيذ 28 ألف كيلو طرق خلال 7 سنوات

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قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط صيانة السيارة النقل سنويا تصل إلى ما يقرب من 60 ألف جنيه، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق السنوي على السيارة الملاكي يصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتابع سعد، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «70% من المركبات استخدمت الطرق الحديثة من بعد عام 2000»، مشيرا إلى أن شهدت منذ عام 2014 تنفيذ ما يقرب من 28 ألف كيلو متر طرق جديدة، وهو ما يمثل أكثر من ربع طرق مصر.

ولفت إلى أن 77% من مالكي المركبات أكدوا توفير الطرق الجديدة الوقت لهم، موضحا أن 42% من مالكي المركبات أعربوا عن رغبتهم في التحول إلى الغاز الطبيعي.

وكشف سعد تحويل ما يقرب من 2.76 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عدد الحوادث في مصر عام 2013 بلغ 15 ألف حادث، بإجمالي 9 آلاف حالة وفاة، وفي المقابل انخفض عدد الحوادث في عام 2019 إلى 6 آلاف حادث بإجمالي 3 آلاف حالة وفاة، بعد إنشاء الطرق الحديثة.

المصرى اليوم

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