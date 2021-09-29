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«الإحصاء»: 11.6 مليون سيارة في

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«الإحصاء»: 11.6 مليون سيارة في مصر «الإحصاء»: 11.6 مليون سيارة في

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قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القطاع يقوم بعمل مسح للمركبات للتعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، مؤكدا أن أهمية المسح تتمثل في أنه يعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات.

وأوضح سعد، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن المسح تم اعتماده وفقا لبيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارتي النقل والبترول، مضيفا أنه تم إحصاء 11.6 مليون مركبة في باستثناء المركبات الدبلوماسية وتحت الطلب التي تصل لحوالي 400 ألف مركبة، بينما عدد مركبات «التوك توك» المرخص بلغ 226 ألفا.

وأشار رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، إلى أن نتائج المسح تمت بناء على بيانات وزارة البترول، موضحا أن يتم استهلاك 6.7 مليون طن بنزين، يعد الأكثر استهلاكا بنزين 92 بنسبة 50%.

ولفت إلى أن مصر كانت تستورد بنزين في عام 2018، بواقع 1.8 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 613 مليون دولار في 2020، مؤكدا أن مصر تستهلك 12 مليون طن سولار سنويًا.

وتابع: لدينا 244 محطة غاز طبيعي تم إنشاء 32 فقط في عام 2020 بما يعني خمس عدد المحطات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 49% من إجمالي المركبات أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.

وكشف أن 75% من جملة المركبات صناعة بين سنة 2000 إلى 2020، لافتا إلى أن المسح استطاع إحصاء عدد المركبات التي تدخل مبادرة الإحلال التي تقدر بـ2 مليون مركبة صناعة قبل عام 2000.

وذكر أن 53% من إجمالي استهلاك السولار في عام 2020 كان للسيارات للنقل، 81% من استهلاك الغاز بقطاع النقل في 2020 كان للسيارات الملاكي، بينما المتوسط السنوي للاستهلاك البنزين كان 4500 لتر للميكروباص في عام 2020، مؤكدا أن الدولة وفرت 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود خلال عامين.

المصرى اليوم

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