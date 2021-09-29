«العناني» يناقش آخر مستجدات «طريق المواكب»

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعين مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيدًا للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

وبحسب بيان، الأربعاء، حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ومساعدي الوزير للشؤون الهندسية والفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي ومدير عام ادارة تطوير المواقع الاثرية والمتاحف، وممثلي اعضاء الشركة المنفذة للاحتفالية.

و خلال الاجتماع جرى استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن 19، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وذلك تنفيذا للمعرض الذي سيتم إقامته في أماكن محددة على هذا الطريق.

و في سياق متصل اجتمع الدكتور خالد العناني مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والاسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.