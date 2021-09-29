«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو لتظاهرات مليونية يوم غد ويحدد مساراتها

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دعا «تجمع المهنيين السودانيين» إلى «مظاهرة مليونية» غدا في شوارع السودان تحت اسم الحكم المدني وحدد مسارات المظاهرة ونقاط تجمعها.

وأعلنت «الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني» مسارات ونقاط التجمع والانتهاء، وقالت إن التجمع سيكون أمام السكة حديد وبعدها يتجه الموكب شمالا نحو القصر الجمهوري في شارع القصر لتسليم مذكرة لأعضاء المكون المدني.

وبعد ذلك يتجه الموكب غربا إلى مقر «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد».

وأشارت الغرفة إلى وجود رقم للتواصل مع الإسعاف الميداني في حال وقوع إصابات، وكذلك رقم للتواصل القانوني في حال حصول اعتقالات.

وشددت الغرفة على التزام «السلمية وعدم الانسياق لأي محاولة تخريبية».