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مصري الجنسية.. اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن السوداني

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مصري الجنسية.. اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن السوداني مصري الجنسية.. اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن السوداني
الأجهزة الأمنية قبضت على المشتبه فيهم باستثناء عنصر واحد لا تزال تلاحقه

مصري الجنسية.. اعتقال زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عناصر الأمن السوداني

أفادت صحيفة "السوداني" اليوم الأربعاء بأن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عددًا من أفراد الأمن السوداني أمس الثلاثاء أُلقي القبض عليه، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، نقلت الصحيفة عن مصدر أمني مُطَّلع، لم تُسمِّه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان، مشيرة إلى أنه "يحمل جواز سفر باسم محمود، ويُلقَّب بـ(أبو محمد)، وهو مصري الجنسية".

وأضافت، نقلاً عن المصدر ذاته، بأن "كل المشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني، لا تزال السلطات تلاحقه".

وأفادت مصادر لقناة العربية في الخرطوم بقيام الأمن السوداني بإلقاء القبض على 11 إرهابيًّا، بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية، وارتفاع قتلى المخابرات إلى 5 أفراد.

وكانت صحيفة "السوداني" قد أشارت في وقت سابق أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصدر أمني، إلى مقتل 3 ضباط بعد مداهمة منزل، قالت إنه يتبع خلية لتنظيم داعش.

وكشف المصدر أن الضباط الثلاثة القتلى برتبة نقيب، وأن "الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي".

وذكرت الصحيفة أيضًا، بحسب المصدر، أن عددًا آخر من عناصر القوات أُصيبوا في الواقعة.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية تمكنت بعد مواجهات من توقيف عدد من أفراد الخلية بعد فرار آخرين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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