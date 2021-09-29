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«ما حكم شراء شقة مع فائدة 3%؟ وهل هذا ربا؟».. سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على «فيسبوك».

وأوضح أمين الفتوى أن التمويل العقاري من البنك لا بأس به ولا يُعد قرضًا لكنه تمويل، مضيفًا أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراء العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.

وأشار إلى أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة «كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا».