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محافظ مطروح يتفقد مدارس التعليم المجتمعي في قلب الصحراء

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محافظ مطروح يتفقد مدارس التعليم المجتمعي في قلب الصحراء محافظ مطروح يتفقد مدارس التعليم المجتمعي في قلب الصحراء

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في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصري، ودعم وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أولاد هيوب للتعليم المجتمعي بمدينة مرسي مطروح أحد مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة الخير، اليوم الأربعاء.

وأعرب اللواء خالد شعيب عن سعادته البالغة بتفقد هذه المدرسة التي تقع في قلب الصحراء وتقوم بخدمة بعض أهالي مطروح مشددا على أهمية اقامة المدارس المجتمعية التي تعود بالنفع على الأهالي وتوفر فرص تعليمية جيدة للطلاب بالقرب من محل إقامتهم، بنا يساعد في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة للفتيات.

وكلف محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بدراسة إمكانية انشاء مدرسة تعليم أساسي لخدمة الطلاب في تلك المنطقة استجابة لرغبة الطلاب لاستمرار تواجدهم داخل المنظومة التعلمية ومواجهة الحد من التسرب وان المحافظة لديها اكثر من مائتي مدرسة مجتمعية بجميع مراكز المحافظة معربا عن أمله في انشاء المزيد خلال الفترة القادمة بالتعاون وزارة التربية والتعليم وشراكة المجتمع المدني.

وخلال الزيارة للمدرسة بعد تطويرها استمع محافظ مطروح لبعض الفقرات التي قدمها طلاب المدرسة من فقرات مسرحية وإنشاد والقاء شعر، كما استمع لشرح من الميسرات حول سير اليوم الدراسي وشاهد لبعض الانشطة التي يمارسها الطلاب وأبدي سعادته الكبيرة بالمستوي الذي ظهر بها الطلاب والذي يعد أحد ثمار وإنجازات التعاون بين المحافظة ومؤسسة «مصر الخير».

المصرى اليوم

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