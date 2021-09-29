برئاسة "الصمعاني".. "الأعلى للقضاء" يعقد اجتماعه السادس عبر الاتصال المرئي

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استعرض سير العمل بالمحاكم وعدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس في دورته الرابعة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمشاركة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة عن سير العمل في عددٍ من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، حيث وجّه 57 قاضيًا للعمل في عددٍ من محاكم الدرجة الأولى، بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات، واتخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.

وبحث المجلس عددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية، وتعزيز العدالة الناجزة.

