أخبار عاجلة

أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
"الصحة": تسجيل 45  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات -
شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال -
في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات -
"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب -
عاجل .. استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية ‎والنائب العام يأمر بالتحقيق -
هناخدك رحلة صيد في المنوفية.. شوف صيادين الأرياف وسمكهم -
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مان يونايتد الان اليوم .. فياريال يسجل الأول في دوري أبطال أوروبا ()

Print
مان يونايتد الان اليوم .. فياريال يسجل الأول في دوري أبطال أوروبا (فيديو) مان يونايتد الان اليوم .. فياريال يسجل الأول في دوري أبطال أوروبا ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل ألكاسير هدف فياريال الأول فى مرمى مانشستر يونايتد الآن من هجمة رائعة على مرمى الشياطين فى الدقيقة 53

ويلعب فريق مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويدخل النادي الإنجليزي برغبة كبيرة في تحقيق الفوز وتعويض الهزائم الأخيرة محليًا وقاريًا والتي فتحت الباب أمام الحديث عن رحيل المدير الفني سولشاير.

في المقابل، يسعى الضيوف إلى الخروج بنتيحة إيجابية وتفادي الهزيمة على الأقل تقدير وذلك بعد تعادل الجولة الأولى أمام أتالانتا الإيطالي في اللقاء المثير الذي انتهى بنتيجة 2-2.

وستبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها تليفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت 3 بريمير، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي مع وجود فقرات تحليلية تضم نجوم الكرة العربية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء المنتظر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويحتل يونج بويز قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فيما يأتي أتلانتا وصيفًا بنقطة واحدة متساويًا مع فياريال ويتذيل مانشستر يونايتد الترتيب بدون نقاط.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب النرويجي أولي سولشاير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- إيرك بايلي- ليندلوف.

خط الوسط: بوجبا- ميكتوميناي- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- جرينوود- سانشو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير «توك توك» عكس الاتجاه واصطدامه بـ سيدة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سير «توك توك» عكس الاتجاه واصطدامه بـ سيدة

أول تحرك من مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» (فيديو)

أول تحرك من مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» (فيديو)

«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي (فيديو)

«لمسة وفاء».. فيلم تسجيلي يرصد مسيرة المشير طنطاوي (فيديو)

أشهر كومبارسات السينما المصرية تبكي: «بناخد ملاليم» (فيديو)

أشهر كومبارسات السينما المصرية تبكي: «بناخد ملاليم» (فيديو)