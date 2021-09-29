الناقدة خيرية البشلاوي: أترك مسافة بيني وبين الفنانين حتى لا يتأثر رأيي في أعمالهم

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أقيمت على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي ندوة تكريم الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي وأدارتها الناقدة والكاتبة انتصار دردير مؤلفة كتاب «خيرية البشلاوي ..لا تكذب ولا تتجمل»، وبحضور المخرجة انعام محمد على وعدد من كبار النقاد على رأسهم مجدي الطيب وماجدة موريس وأشرف غريب ومن الفنانين هند عاكف كذلك المخرج أحمد عاطف .

وتحدثت الناقدة خيرية البشلاوي في بداية الندوة قائلة: «طول عمري حريصة أن لا يكون هناك علاقة شخصية بيني وبين الفنانين وأترك مسافة بيني وبينهم حتى لا يؤثر على رأيي في أعمالهم، وهكذا العروض الخاصة لا أحضرها».

وتابعت قائلة: «لم أتمنى ذات يوم إجراء حوار مع فنان وأذكر أنني أجريت لقاء مع الفنان احمد ذكي أثناء إقامته في أحد أحد الفنادق وجمعتني معه جلسة فنية كبيرة لكن لم انشر الحوار باسمي».

وأشارت خيرية إلى أنها نشأت في أسرة ريفية تهتم بالعلم والثقافة وعندما تزوجت المفكر سامي خشبة وجدته رجل مثقف وموسوعي وأول لقاء بيننا أعجبت جدا أنه علق على جدار مكتبه لوحة لفان جوخ.

من جانبها تحدثت المخرجة إنعام محمد عن علاقتها بالناقدة خيرية البشلاوي قائلة: «أكثر شئ وصف شخصية خيرية البشلاوي هو عنوان كتابها الذي أصدره المهرجان وهو (لا تكذب ولا تتجمل) فهي لا تعرف النفاق وبرغم أن كتاباتها النقدية كانت على السينما وأنا ركزت في أعمالي على التليفزيون لكن علاقتي بها كانت قوية، فهي لا تخشى في الحق وتتسم بالجرأة ودراستها للدراما واللغة الإنجليزية ساعدتها كثيرا وعندما اقرأ لها أشعر أنني أمام عمل درامي».

أما المخرج أحمد عاطف فتحدث عن الناقدة خيرية البشلاوي قائلا:«من حسن حظي أنني كنت قريب منها ومن أسرتها، فهي بالنسبة لي أمي الثانية بعد أن رحلت والدتي وعوضتني حنانها، وعلى الجانب النقدي هي واحدة من أهم النقاد الذين صنعوا حركة النقد في مصر لأنها تعرف قيمة قلمها جيدا وارتباطها بالأرض».