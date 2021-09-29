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أشلي يونج: مانشستر يونايتد في ورطة.. وفياريال قد يندم

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أشلي يونج: مانشستر يونايتد في ورطة.. وفياريال قد يندم أشلي يونج: مانشستر يونايتد في ورطة.. وفياريال قد يندم

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علق نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أشلي يونج على الشوط الأول من مباراة الشياطين الحمر أمام فياريال الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره فياريال ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي.

وفي تعليقه على المباراة في الاستديو التحليلي لشبكة بي بي سي العالمية البريطانية قال انتقد أشلي يونج مستوى مانشستر يونايتد وعلق على إهدار فريق فياريال للكثير من الفرص السهلة.

وقال أشلي يونج: فياريال اكتسح مانشستر يونايتد في الشوط الأول وسيشعرون بالندم لعدم انتهازهم تلك الفرص.

وأضاف ظهير مانشستر يونايتد السابق: إن لعب يونايتد بنفس الطريقة في الشوط الثاني سيكون الفريق في ورطة.

المصرى اليوم

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