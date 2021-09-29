حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات بمدينة الرياض في كفر الشيخ

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شهد مركز ومدينة الرياض حملات مكثفة لرفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على حملات رفع الإشغالات وتحسين كفاءة الشوارع الرئيسية وإزالة الإعلانات الغير مرخصة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض عملية زرع الأشجار بمدرسة حسن عبدالعاطى ياسين الابتدائية بقرية البرية، بالإضافة إلى سير العمل برافع الصرف الصحى بقريه البرية.