أخبار عاجلة

أمين الشرقية يوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة خلال شهرين -
"الصحة": تسجيل 45  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية -
وزير "الإسلامية" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من خطر المخدرات -
شرطة الرياض تطيح بمخالفَين لارتكابهما جرائم احتيال -
في زيارة رسمية.. "قطان" يصل إلى الإمارات -
"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب -
عاجل .. استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية ‎والنائب العام يأمر بالتحقيق -
هناخدك رحلة صيد في المنوفية.. شوف صيادين الأرياف وسمكهم -
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات بمدينة الرياض في كفر الشيخ

Print
حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات بمدينة الرياض في كفر الشيخ حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات بمدينة الرياض في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز ومدينة الرياض حملات مكثفة لرفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على حملات رفع الإشغالات وتحسين كفاءة الشوارع الرئيسية وإزالة الإعلانات الغير مرخصة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض عملية زرع الأشجار بمدرسة حسن عبدالعاطى ياسين الابتدائية بقرية البرية، بالإضافة إلى سير العمل برافع الصرف الصحى بقريه البرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين

بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين

محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

سفير الدنمارك وحرمه يزوران بطريركية الإسكندرية للروم (صور)

سفير الدنمارك وحرمه يزوران بطريركية الإسكندرية للروم (صور)

6 قرارات من الداخلية بشان الرقم القومي و«الفيش».. الأسعار والخطوات والأ وراق المطلوبة

6 قرارات من الداخلية بشان الرقم القومي و«الفيش».. الأسعار والخطوات والأ وراق المطلوبة