محافظ مطروح يرأس اجتماع مجلس جامعة مطروح

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عقد مجلس جامعة مطروح، الأربعاء، اجتماعه بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة مطروح.

وناقش الاجتماع التأكيد على إنهاء التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب والعاملين بالجامعة مع استقبال العام الدراسي القادم حرصا على سلامة الجميع، فضلا عن جهود الجامعة ووضعها على خريطة الجامعات العالمية مع دخولها لمجموعة الجامعات الناطقة بالفرنسية من خلال برنامجين للغة الفرنسية بكليتي الآثار والتربية، بالإضافة إلى جهود عدد من الكليات وتعاونها مع جهات علمية اجنبية بما يسهم في الارتقاء بمكانة جامعة مطروح العلمية والدولية.

كما ناقش المجلس جهود خدمة المجتمع المحلي، والتأكيد على ضوابط التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات مع الالتزام بها والتيسير على طلاب مطروح.