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محلل سياسي: الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ برأي في ليبيا

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محلل سياسي: الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ برأي مصر في ليبيا محلل سياسي: الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ برأي في ليبيا

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قال توماس جورجيسيان، محلل سياسي، إن العلاقات المصرية الأمريكية تؤكد أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين الجانبين خلال الشهور الماضية، وهي علاقة مبنية على أسس استراتيجية قوية وممتدة بين البلدين.

وأوضح توماس جورجيسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك حوار دائم ومستمر حول الأمور والمصالح التي تهم البلدين.

وأشار إلى أن لعبت دورا فيما يتعلق بحماية الحقوق الفلسطينية من خلال التفاوض مع الإسرائيليين، خاصة فيما قامت به الدولة المصرية في مبادرة وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي للتباحث بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن أقر بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مضيفا أن هناك توافق مصري أمريكي فيما يتعلق بالاوضاع في ليبيا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بالراي المصري فيما يتعلق بالقضية الليبية.

وأكد المحلل السياسي، أن إدارة بايدن عينت مفوض أساسي في ليبيا للتعاون مع الأطراف فيما يتعلق بالشأن الليبي، لافتاً إلى أن أنصار واشنطن تنظر إلى الانتخابات المقبلة في الدولة الليبية، من أجل التهدئة الأمنية ، بالإضافة إلى عدم وجود أي تدخلات خارجية أو ميليشيات عسكرية.

ونوه بأن مصر تؤكد موقفها حول حماية الأمن المائي، والجانب الأمريكي يرى أنه لابد بوجود حل سياسي لقضية سد النهضة.

المصرى اليوم

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