قصور الثقافة تكرم اسم الشهيد سامح مدحت في شرم الشيخ

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وحرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على بث قيم الولاء والإنتماء للوطن بين النشء والشباب واعلاء لقيمة المواطنة، نظم إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، حفل تكريم لاسم الشهيد البطل الرائد سامح مدحت عبدربه بقصر ثقافة شرم الشيخ بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن فعاليات مشروع «يوم الوفاء لشهداء الوطن» بحضور رئيس الإقليم، اللواء طارق حمزة مساعد مدير أمن جنوب سيناء، مدحت عبدربه والد الشهيد البطل الرائد، وعدد من القيادات الثقافية بقصور الثقافة.

بدأ الحفل من مسرح الشارع بفقرة فنية لفرقة أطفال شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبدالحى، أعقبها عرض التنورة الراقصة إشراف الفنان محمد عبدالحى، تلاها فقرة فنية لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة الفنان سعيد غضان، ثم تفقد معرض منتجات المرأة السيناوية نتاج ورش قوافل الوديان بجنوب سيناء، إشراف ألفت محمود، ومعرض الأطفال للفنون التشكيلية إشراف الفنانة التشكيلية اسماء سعيد، نتاج ورش رسوم الأطفال، والذى قدم خلالها الطفل ياسين شعبان بورتريه للشهيد هدية لوالده.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، أعقبه فقرة غنائية للموهبه الصغيرة مريم وغنت خلالها أغنية الحدود، تلاها كلمة لمحمد نبيل أكد خلالها على أهمية المشاريع الثقافية في بث وتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن بين النشء والشباب، تلاها كلمة للدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أوضح خلالها ان مصر بلد كبير غنى بابناءه ويمتلك قوة ناعمة لها شديد التأثير في تعديل السلوك، وأوضح ضياء دندش نائب رئيس جريدة الجمهورية، في كلمته أن تغير البيئة الثقافية للمدن السياحية هو ناتج طبيعى لتأثير الثقافة على سلوك الفرد، وأكد الكاتب أشرف أبوالريش نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، في كلمته على أهمية وتأثير المشروعات الثقافية بشكل إيجابي على فكر وسلوك النشء.

أعقب ذلك عرض فيلم «الشهيد» إخراج الدكتور عاطف شكرى، الذي تحدث في ختام الفيلم عن مدى تأثير الصورة والحالة بشكل مباشر وتأثير النفس بذلك، تلاها عرض فنى لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى وإدارة طارق المدبولى، ثم عرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية قدمت خلالها مجموعة من التابلوهات الاستعراضية تدريب وتصميم رقصات محمد صالح،.

تم تكريم اسم الشهيد البطل الرائد سامح مدحت من قبل رئيس الاقليم بتقديم شهادة تقدير ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة لوالده، كما تم تكريم اللواء طارق حمزة مساعد مدير أمن جنوب سيناء، فضيلة الشيخ جمال البرديسي مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، د. محمد أمين رئيس مجلة أكتوبر، الكاتب أشرف أبوالريش نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ضياء دندش نائب رئيس جريدة الجمهورية، المخرج عاطف شكرى، وبعض القيادات الثقافية الشابة بالاسماعيلية وجنوب سيناء.