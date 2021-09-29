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بطل يزيد الضغط على يوفنتوس وتشيلسي

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بطل روسيا يزيد الضغط على يوفنتوس وتشيلسي بطل يزيد الضغط على يوفنتوس وتشيلسي

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اكتسح فريق زينيت سان بطرسبيرج الروسي نظيره مالمو السويدي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي مستهل مباريات المجموعة الثامنة في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ضرب فريق زينيت سان بطرسبيرج بقوة وتغلب على ضيفه مالمو السويدي برباعية نظيفة ليلقى الأخير هزيمته الثانية.

وعلى ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبيرج سجل رباعية فريق زينيت: كلودينهو ودالير كوزياييف وأليكساي سوتورمين ووينديل.

وكان زينيت سان بطرسبيرج قد خسر في الجولة الأولى بصعوبة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي على أرض ملعب الأخير بهدف للاشيء.

وجاء فوز فريق زينيت سان بطرسبيرج ليزيد الضغوط على الثنائي يوفنتوس وتشيلسي قبل مباراتهما معاً وهما المرشحان بقوة لاقتناص بطاقتي هذه المجموعة.

المصرى اليوم

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