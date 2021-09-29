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تصريحات كورتوا تثير استياء زملائه في خط دفاع ريال مدريد

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تصريحات كورتوا تثير استياء زملائه في خط دفاع ريال مدريد تصريحات كورتوا تثير استياء زملائه في خط دفاع ريال مدريد

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سيطرت حالة من الاستياء على عدد من لاعبي الدفاع في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بسبب التصريحات الأخيرة التي اطلقها حارس مرمى الفريق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا عقب مباراة شيريف تيراسبول.

وسقط فريق ريال مدريد الإسباني في مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي الذي يشارك لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال التصريحات ألمح كورتوا إلى أن الأخطاء الساذجة التي وقع فيها خط الدفاع تسببت في خسارة الفريق الملكي أمام الوافد الجديد على كبار أوروبا.

وقال كورتوا: سجل لاعبو شيريف تيراسبول في مرمانا هدفين، في رأيي هدفان جيدان ونُفذّا بشكل جيد لكنهما سكنا مرمانا لأننا لم ندافع بشكل جيد، وفي المقابل دافعوا هم بشكل قوي جداً وتألق حارس مرماهم.

وجاءت هذه الكلمات لتثير غضب مدافعي ريال مدريد خاصة في ظل تجديد دماء خط الدفاع هذا الموسم برحيل الثنائي الأساسي سيرجيو راموس ورافاييل فاران والاعتماد على الثلاثي الجديد دافيد ألابا وناتشو وإيدير ميليتاو.

المصرى اليوم

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