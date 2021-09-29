محافظ بورسعيد يستجيب لسيدة مسنة بسداد متأخرات إيجار مسكنها

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استجاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لطلب سداد المتأخرات الخاصة بإحدي الوحدات السكنية في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وذلك نظرا للحالة الإجتماعية لإحدي المُسنات التي تقطنها.

ووجه المحافظ بسداد المبالغ التي بلغت ما يقرب من 9 آلاف جنيه كمتأخرات إيجار لعدة سنوات، على أن تقوم السيدة المُسنة بدفع الإيجار البالغ 85 جنيه شهرياً بشكل منتظم بداية من الشهر القادم.

وفي السياق، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هذه المنطقة منذ إنشائها في أوائل التسعينات لم يتم تطويرها أو صيانتها، حيث قامت المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مشكاةنور المسئولة عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بتطوير المنطقة ورفع أطنان من المخلفات ومياه الصرف الصحي.

وأضاف المحافظ أن التطوير لم يقتصر على البنية التحتية والمباني، ولكن نقوم أيضاً بتطوير ورفع ثقافة المواطن من خلال حملات توعوية.

وأكد المحافظ أنه يقوم بمتابعة كل ما يجري من تطوير بهذه المنطقة والتي بلغ عدد الوحدات بها ما يقرب من 3600 وحدة سكنية، وفور الانتهاء منها سيتم تطوير مناطق أخرى مجاورة.