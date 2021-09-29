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رغم إنجاب طفلة.. والدة رونالدو ترفض زواجه من جورجينا لهذا السبب

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رغم إنجاب طفلة.. والدة رونالدو ترفض زواجه من جورجينا لهذا السبب رغم إنجاب طفلة.. والدة رونالدو ترفض زواجه من جورجينا لهذا السبب

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ترفض دولوريس أفيرو، والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو زواج البرتغالي من صديقته الحالية جورجينا رودريجيز، وذلك بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

ويعيش رونالدو أوقات سعيدة مع جورجينيا ودائمًا ما يؤكد على دورها الكبير في نجاحه المهني في الملاعب خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستقرار العائلي.

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وترى أفيرو أن صاحبة الـ27 عاما تمتلك دوافع اقتصادية ورغبة في السيطرة على أموال لاعب كرة القديم الشهير، وهو ما يجعلها ترغب في إتمام الزواج سريعًا.

رونالدو» يصالح «جورجينا» برسالة في عيد ميلادها - صورة أرشيفية

وأكدت الجريدة، أن رونالدو يرغب في إتمام خطوة الزواج سريعًا وتنظيم حفل زفاف عالمي ولكنه يواجه مشاكل كبيرة مع عائلته.

وكانت والدة لاعب مانشستر يونايتد قد أكدت في وقت سابق على سعادتها بما تقدمه جورجينا لرونالدو من دعم خاصة بعد إنجابها إيفا.

المصرى اليوم

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