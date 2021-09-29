دمياط: مخطط لتطوير بعض المناطق بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط

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تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمخطط تطوير بعض المناطق بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

واطلعت المحافظ خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع ممثلى الجهاز على النماذج التصميمية المقترحة لتطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمدينة الزرقا، وذلك لتنفيذ مشروع متكامل يتضمن رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش وإنشاء مقاعد مزودة بمظلات ورصيف موازى للجهة المقابلة للكورنيش، وأيضاً إنشاء أماكن انتظار للسيارات وشبكة لصرف مياه الأمطار ومنطقة ترفيهية وكذلك رصف الطريق وإنارته.

وعلى جانب آخر، بحثت الدكتورة منال عوض محاور تطوير ٤ شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وهم «النقراشى، الإمام محمد عبده، السوق والشيخ عبدالله»، حيث تم استعراض آليات التنفيذ لإعادة تخطيط تلك الشوارع وتطويرهم وانارتهم ورصفهم طبقاً للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.

وناقشت المحافظ سُبل تطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج المدرج أيضاً بتلك الخطة، حيث سيشمل التطوير إعادة تخطيط الشارع نظرًا لأهمية تلك المنطقة الحيوية لكونها المدخل الرئيسي للمدينة، وإنشاء جزيرة وسطى وأماكن لانتظار السيارات ورصف الطريق وانارته.

ووجهت محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والنماذج التصميمية النهائية لتلك المشروعات متضمنة جدول زمنى محدد.