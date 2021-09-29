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محافظ الفيوم يطلق مبادرة إحلال مركبات «البيك أب» و«التوك توك»

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محافظ الفيوم يطلق مبادرة إحلال مركبات «البيك أب» و«التوك توك» محافظ الفيوم يطلق مبادرة إحلال مركبات «البيك أب» و«التوك توك»

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أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مبادرة إحلال سيارات «البيك اب» بسيارات «ميكروباص» ومركبات «التوكتوك» بسيارات «مينى فان»، بالتعاون مع البنك الزراعي، وذلك بمجمع مواقف سيارات الفيوم/ بني سويف، لتوفير سبل الأمان للمواطنين خلال تنقلاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، والدكتور سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمحاسب عبدالرحمن يوسف مدير عام مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وممثلي توكيلات بيع السيارات المشاركين بالمبادرة.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن إطلاق مبادرة إحلال السيارات بأخرى جديدة، يهدف لتوفير وسيلة نقل أمنة للمواطنين، تحافظ على البيئة، وتوفر الشكل الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة، لافتاً إلى التعاون مع البنك الزراعي لتوفير تمويل بفائدة مخفضة وعلى فترة سداد أكثر، وبمقدم أقل من العادي.

وأضاف المحافظ، أنه تم مراعاة أنواع سيارات الميكروباص التي سيتم احلالها مكان سيارات «البيك اب» لتتناسب مع طبيعة الاقليم، فضلا عن توافر قطع غيارها وسهولة صيانتها، لافتا إلى أنه يتم العمل على عدم السماح بالسيارات القديمة لتأدية الخدمة لقلة وسائل السلامة والأمان بها.

وأكد محافظ الفيوم إلى أنه جارى دراسة زيادة عدد خطوط سير سيارات الأجرة لتخفيف الأعباء على المواطنين في تنقلاتهم، فضلا عن زيادة عدد السيارات بترخيص سيارات جديدة من خلال طرحها بواسطة القرعة العلنية، كما قدم المحافظ الشكر للقائمين على المبادرة وأصحاب توكيلات السيارات، والسائقين الراغبين لإحلال سياراتهم، وعقب ذلك استمع المحافظ والحضور لاستفسارات السائقين.

ومن جهته، أشار رئيس قطاع البنك الزراعي لفرع الفيوم، إلى توفير تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه كشريحة اولى من البنك، لإحلال المركبات، مع تيسير الاجراءات أمام السائقين الراغبين في احلال سياراتهم، داعياً الراغبين إلى التقدم للمبادرة من خلال فروع البنك المختلفة.

المصرى اليوم

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