التمثيل التجاري: فرص واعدة أمام الصناعات الهندسية في زامبيا

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حققت البعثة التجارية المصرية للصناعات الهندسية لدولة زامبيا نتائج إيجابية تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبية ومزاياها، علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبى بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

وأكد تقرير تلقته نيفين جـامع، وزيرة التجارة والصناعة، من المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الزامبية لوساكا حول نتائج الزيارة، أن البعثة التجارية ضمت 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وتعمل فى مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمبانى مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية، وذلك خلال الفترة 19 - 22 سبتمبر الجارى.

وأوضح الدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجارى، أن الزيارة تضمنت عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبية عاملة فى القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد اجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار فى زامبيا.

كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقار الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على احتياجاتها من المنتجات المصرية وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت المكتب التجارى فى لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والشركات المصرية أعضاء البعثة، وكذا الشركات الزامبية للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد عبد الله، رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة لوساكا، أن الزيارة أسفرت عن ردود أفعال إيجابية من جانب الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون، والتى يمكن البناء عليها خلال الفترة القادمة لتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية إلى زامبيا، والتى تمثل حالياً نسبة 15% من إجمالى الصادرات المصرية إلى زامبيا، التى بلغت فى عام 2020 نحو 15 مليون دولار.