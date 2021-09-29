أخبار عاجلة

جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات -
مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الكشف عن موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2021

Print
الكشف عن موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2021 الكشف عن موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لمن ستذهب الكرة الذهبية في العام الجاري 2021 بعد انطفاء بريق نجوم سيطروا عليها لسنوات طويلة مثل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابل بزوغ فجر نجوم جدد وعلى رأسهم الإيطالي جورجينو نجم فريق تشليسي الإنجليزي والمتوج هذا العام بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويحمل الكرة الذهبية الأخيرة والتي ألغيت في العام الماضي بسبب تفشي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بهذه الجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" - منظّمة الحدث الدولي- اليوم الأربعاء أن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سيقام يوم 29 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه يوم الاثنين 29 وتبدأ فعاليات الحفل عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الأسطورة الإيفواري المهاجم السابق ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق لتقديم الحفل.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى جائزتي كوبّا لأفضل لاعب شاب وليف ياشين لأفضل حارس.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحفل الجائزة في بيان لها أنه سيتم الكشف عن لوائح المرشحين في 8 أكتوبر بعد أقل من 10 أيام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا