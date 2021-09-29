الكشف عن موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2021

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة لمن ستذهب الكرة الذهبية في العام الجاري 2021 بعد انطفاء بريق نجوم سيطروا عليها لسنوات طويلة مثل الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقابل بزوغ فجر نجوم جدد وعلى رأسهم الإيطالي جورجينو نجم فريق تشليسي الإنجليزي والمتوج هذا العام بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويحمل الكرة الذهبية الأخيرة والتي ألغيت في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بهذه الجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" - منظّمة الحدث الدولي- اليوم الأربعاء أن حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سيقام يوم 29 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه يوم الاثنين 29 وتبدأ فعاليات الحفل عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

واختارت مجلة فرانس فوتبول الأسطورة الإيفواري المهاجم السابق ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي السابق لتقديم الحفل.

وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالإضافة إلى جائزتي كوبّا لأفضل لاعب شاب وليف ياشين لأفضل حارس.

وأوضحت اللجنة المنظمة لحفل الجائزة في بيان لها أنه سيتم الكشف عن لوائح المرشحين في 8 أكتوبر بعد أقل من 10 أيام.