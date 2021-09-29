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بالصور.. انطلاق ملتقي مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

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بالصور.. انطلاق ملتقي مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية بالصور.. انطلاق ملتقي مبادرات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

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شهد اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات ملتقي الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة الاسكندرية بنادي اليخت بالمحافظة برعاية WE وكوكاكولا.

حضر فعاليات الملتقي من الأولمبياد الخاص المصري طارق النجار مدير المبادرات، طارق محسن المنسق الوطني لفرع محافظة الاسكندرية، الدكتور محمد توفيق مدير الفرع من المحافظة، كما حضر عددا من الشخصيات الهامة من المحافظة النائبة ندي ثابت عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي ،واللواء إبراهيم خليل رئيس مجلس إدارة نادي اليخت، واللواء طارق هيكل مدير عام نادي اليخت، كما حضر وفد من نادي الليونز ابولو بالاسكندرية في مقدمتهم دكتور زاهية دغش رئيس نادي ليونز ابولو الاسكندرية، دكتور هالة حسني نائب الرئيس، دكتور عايدة خليفة، دكتور عصام الدين محمود، دكتور اعتدال الامام.

يقول طارق النجار مدير المبادرات أن اليوم الأول اشتمل على لقاء لأسر وعائلات اللاعبين وضم عددا من المحاضرات الهامة، الاولي عن تعديل السلوك والتدخل الوظيفي المبكر لذوي الاعاقات الفكرية والقت المحاضرة دكتور دعاء سيف اخصائي العلاج الوظيفي والإرشاد الأسري.

بينما اشتملت المحاضرة الثانية عن موضوع التربية الجنسية وأهميتها لابناءنا من سن مبكرة والقت المحاضرة الدكتورة كامليا عبدالعزيز اخصائي الصحة النفسية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول على أن تستكمل غدا فعاليات الملتقي بلقاء الرياضات الموحدة المدمجة وعرض صغار السن من اللاعبين من دون الـ٨ سنوات.

المصرى اليوم

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