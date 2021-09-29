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تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عن أزمة شارة القيادة المطروحة حالياً في المنتخب وأحقية من يرتديها سواء محمد صلاح أو غيره.

وكان محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي قد ارتدى شارة قيادة منتخب مصر خلال مباراة الجابون الأخيرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال عمرو السولية على هامش مران المنتخب المصري اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة ليبريا الودية المقررة غداً الخميس:« لم أفكر مطلقا في إمكانية ارتداء شارة قيادة منتخب مصر خاصة أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش».

وحول ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر رغم أقدمية السولية في صفوف المنتخب قال عمرو السولية: «هذه الأمور شأن خاص بالجهاز الفني وهو فقط من يحسمها».

وأضاف عمرو السولية: «تنتظرنا مباراتين في غاية الأهمية أمام منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم ويجب الفوز بهما وكرة القدم لا تعترف بالأسماء وإنما فقط بالمجهود وما تقدمه على أرض الملعب».