أخبار عاجلة

جامعة طيبة.. التحقيق مع أكاديمية بتهمة الإساءة لطالبات -
مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

عمرو السولية يتحدث عن أزمة شارة القيادة مع صلاح في منتخب

Print
عمرو السولية يتحدث عن أزمة شارة القيادة مع صلاح في منتخب مصر عمرو السولية يتحدث عن أزمة شارة القيادة مع صلاح في منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب عن أزمة شارة القيادة المطروحة حالياً في وأحقية من يرتديها سواء محمد صلاح أو غيره.

وكان محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي قد ارتدى شارة قيادة منتخب مصر خلال مباراة الجابون الأخيرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وقال عمرو السولية على هامش مران المنتخب المصري اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة ليبريا الودية المقررة غداً الخميس:« لم أفكر مطلقا في إمكانية ارتداء شارة قيادة منتخب مصر خاصة أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش».

وحول ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر رغم أقدمية السولية في صفوف المنتخب قال عمرو السولية: «هذه الأمور شأن خاص بالجهاز الفني وهو فقط من يحسمها».

وأضاف عمرو السولية: «تنتظرنا مباراتين في غاية الأهمية أمام منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم ويجب الفوز بهما وكرة القدم لا تعترف بالأسماء وإنما فقط بالمجهود وما تقدمه على أرض الملعب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب

الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب

تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

تعاون بين «التضامن» و«تحيا مصر» لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين

بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد

سفير البحرين يهنئ مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد