الاختبار الطبي يحسم مشاركة تاو مع الأهلي أمام بطل النيجر

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يحسم الاخبتار الطبي، الموقف النهائي، لبيرسي تاو لاعب الاهلي، من المشاركة امام الحرس الوطني بطل النيجر 16 اكتوبر المقبلبعد اصابته يشد في العضلة الضامة وهى الاصابة التي تعرض لها خلال معسكر منتخب جنوب افريقيا الاخير

ويحتاج بيرسي تاو 10 أيام قبل الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليا ومن ثم الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، حيث سيعود اللاعب للتدريبات الجماعية قبل موعد مباراة الذهاب، ولكن ظروف عدم الجاهزية الفنية ورغبة الجهاز الفني في رفع لياقته البدنية والانسجام مع المجموعة سيجعل من الصعب مشاركته في مباراة بطل النيجر.

ومن المقرر أن يتحدد موقف بيرسي تاو النهائي من موقعة بطل النيجر قبل السفر إلى نيامى لمواجهة الحرس الوطني في افتتاح مشواره بدوري الأبطال في رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به في آخر نسختين