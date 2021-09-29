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إبراهيم صلاح ينتظم فى تدريبات غزل المحلة

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إبراهيم صلاح ينتظم فى تدريبات غزل المحلة إبراهيم صلاح ينتظم فى تدريبات غزل المحلة

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أنتظم ابراهيم صلاح الوافد الجديد لصفوف غزل المحلة، فى تدريبات فريقه تحت قيادة محمد عودة المدير الفنى ل" الفلاحين" صباح اليوم خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية أستعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

يخوض فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة ، وديتين أمام بيراميدز والقناة خلال معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى لغزل المحلة من الاستعدادات لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز والذى سوف يبدأ في الـ25 من الشهر المقبل .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة القناة يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر بينما ياتى مواجهة بيراميدز في ختام معسكر الفريق و الموافق 7 أكتوبر يصطحب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة معه 28 لاعبا وذلك في انتظار أنضمام بعض الصفقات الجديدة للمعسكر

المصرى اليوم

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