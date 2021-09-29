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وادي دجلة يعيد ستانلي لصفوف الفريق مرة آخري

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وادي دجلة يعيد ستانلي لصفوف الفريق مرة آخري وادي دجلة يعيد ستانلي لصفوف الفريق مرة آخري

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نجح وادي دجلة في تدعيم صفوفه قبل نطلاق دورى القسم الثانى، بالتعاقد مع مهاجمه السابق، النيجيري ستانلي بعدما اتم اجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.

وتواجد ستانلي في مران وادي دجلة لأول مرة مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة الدورى في القسم الثانى، حيث كانت محطة ستانلي الأخيرة مع القادسية السعودي حتى نهاية الموسم الماضي، وخاض 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل 4 أهداف، وصنع 15 هدفا.

وخاض ستانلي تجربه مع نادي ووصل مع القلعة البيضاء إلى نهائي دورى ابطال افريقيا والذي خسره الفريق امام صن داونز، كما خاض اللعب تجربه احترافيه في السعودي، الجدير بالذكر أن نادي وادي دجلة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعدما فشل في البقاء في صفوف الدوري المصري الممتاز

المصرى اليوم

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