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غزل المحلة يخوض مرانه الأول في معسكر الإسماعيلية

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غزل المحلة يخوض مرانه الأول في معسكر الإسماعيلية غزل المحلة يخوض مرانه الأول في معسكر الإسماعيلية

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مرانه الأول عصر اليوم الأربعاء، خلال المعسكر المقام حاليًا في الإسماعيلية ويستمر لمدة عشرة أيام.

كان الفريق قد وصل إلى الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، وضم ثلاثين لاعبًا، بقيادة المدير الفني للفريق محمد عودة، الذي بدأ التدريب بمحاضرة فنية، أعقبها تدريبات إحماء وتدريبات خفيفة.

يذكر أن المحلة سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، يبدأها بلقائه مع فريق القناة، بعد غد الجمعة، وثاني اللقاءات سيكون أمام فريق طلائع الجيش يوم 5 أكتوبر، ويختتم اللقاءات بمباراة مع فريق بيراميدز يوم 7 أكتوبر.

وينتهي معسكر الفريق بالإسماعيلية يوم 8 أكتوبر، ينتقل بعدها الفريق إلى القاهرة لخوض فترة إعداد أخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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