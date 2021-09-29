تشكيل تشيلسي المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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في قمة كروية عالمية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة الليلة يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على نظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل تشيلسي المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب القاري الذي اقتنصه في الموسم الماضي، بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ويحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي.

وتنطلق المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكو المكرمة.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره زينيت سان بطرسبيرج بهدف للاشيء.

وينتظر أن يخوض فريق تشيلسي مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

في خط الدفاع: روديجر وكريستنسن وتياجو سيلفا.

في خط الوسط: كوفاسيتش وجورجينيو وألونسو وسيزار أزبيليكويتا.

في خط الهجوم: روميلو لوكاكو وكاي هافيرتز وحكيم زياش.