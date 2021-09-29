أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

9 مباريات ودية تجهز سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد

Print
9 مباريات ودية تجهز سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد 9 مباريات ودية تجهز سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، جلسة قبل عقب إنتهاء معسكر الفريق بشرم الشيخ لوضع البرنامج الخاص بالفريق في الفترة المقبلة.

وقرر هيثم شعبان وجهازه الفني خوض ٩ مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لإنطلاق مباريات الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التدرج في المباريات في المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا اختتم معسكره المغلق بشرم الشيخ الذي أُقيم لمدة أسبوعين لتجهيز اللاعيبن بدنيًا قبل إنطلاق الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا

مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا