شباب الأهلى يتعادل مع دكرنس إستعدادا لمواجهة الشرقية للدخان

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تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ سلبيًّا مع ضيفه دكرنس، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

ويخوض «أهلي ٢٠٠٣»، بقيادة المدير الفني سيد غريب، عدة مباريات ودية لكي يستعد بشكل قوي للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥- صفر.

ويستهل «أهلي ٢٠٠٣» مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل، ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة، لكي ينافس مبكرًا على الفوز باللقب.

وفي الجولة الثانية يخرج «أهلي ٢٠٠٣» لمواجهة غزل المحلة، في المحلة، قبل أن يعود لمواجهة إنبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، علمًا بأنه يواجه الزمالك ضمن الجولتين ١٥ و٣٢ من الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك.