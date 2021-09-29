أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

شباب الأهلى يتعادل مع دكرنس إستعدادا لمواجهة الشرقية للدخان

Print
شباب الأهلى يتعادل مع دكرنس إستعدادا لمواجهة الشرقية للدخان شباب الأهلى يتعادل مع دكرنس إستعدادا لمواجهة الشرقية للدخان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ سلبيًّا مع ضيفه دكرنس، في المباراة الودية، التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

ويخوض «أهلي ٢٠٠٣»، بقيادة المدير الفني سيد غريب، عدة مباريات ودية لكي يستعد بشكل قوي للمشاركة في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥- صفر.

ويستهل «أهلي ٢٠٠٣» مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل، ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة، لكي ينافس مبكرًا على الفوز باللقب.

وفي الجولة الثانية يخرج «أهلي ٢٠٠٣» لمواجهة غزل المحلة، في المحلة، قبل أن يعود لمواجهة إنبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، علمًا بأنه يواجه ضمن الجولتين ١٥ و٣٢ من الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

تقارير برتغالية: الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق لخلافة موسيماني

تقارير برتغالية: الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق لخلافة موسيماني

بث مباشر الزمالك ضد برشلونة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

بث مباشر الزمالك ضد برشلونة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية