تعرف على تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق بايرن ميونخ لخوض مباراة مهمة أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة بين بايرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل بايرن ميونخ مواجهة دينامو كييف الأوكراني مكتمل الصفوف، وحالته المعنوية مرتفعة بعد فوزه في المباراة الأولى على نظيره برشلونة الإسباني في ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وينتظر أن يخوض بايرن ميونخ مباراة دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو وسولي وألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وتوماس مولر.

في خط الهجوم: سيرجي جنابري وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي.