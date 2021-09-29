إيمانويل امونيكي: أفريقيا غير قادرة على الفوز بكأس العالم

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أكد إيمانويل أمونيكي نجم منتخب نيجيريا الأسبق، أهمية إصلاح جدول مباريات كرة القدم الدولية، من أجل إتاحة الفرصة أمام المزيد من اللاعبين من مختلف أنحاء أفريقيا ومن نيجيريا لخوض المباريات الدولية.

وكان فيفا طلب من اللاعبين تقديم إسهاماتهم لإجراء مراجعة شاملة حول مستقبل كرة القدم، مع طلب الخبرة أيضًا من أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الرياضي بشكل عام ،إلا أنه لم يتم تحديد أي شيء خاص بأجندة المباريات لما بعد عام 2024.

ورحب فيفا بمختلف الآراء وإجراء مناقشات بهدف تحسين أجندة المباريات تضم الجميع، مما يمنح قطاعا عريضا من المواهب العالمية فرصة للتألق بشكل أوسع.

من جانبه، قال أمونيكي في تصريحات للموقع الرسمي لـ(فيفا) إن الطريق الوحيد لتطوير الكرة الأفريقية يكمن في تحسين مستوى اللاعبين الأفارقة، موضحا أن كرة القدم تشهد تغيرات وتطورا مستمرا.

وأضاف «أفريقيا تملك بالفعل الكثير من اللاعبين الكبار ممن يلعبون للأندية الأوروبية ويتميزون بأدائهم العالي إلا أننا في نفس الوقت يجب أن نفكر في اللاعبين المحليين وكيف يمكننا أن نسهم في تطوير أدائهم .

وأوضح إلى أنه كان دائما يؤمن بأنه كلما زادت معرفة اللاعب بلعبة كرة القدم كلما أصبحت قدراته على اتخاذ القرار أفضل، لذا فتعليم اللاعبين صغار السن وإعدادهم للمستقبل هو أمر مهم وضروري، فالكثيرين خلال السنوات الماضية قالوا إن أفريقيا في طريقها للفوز بكأس العالم وهذا أمر غير ممكن إذا لم نقم بتطوير الجيل الجديد ليصبح قادرا على المنافسة، كما تطرق أمونيكي للضغوط المفروضة على النجوم العالميين في السفر عبر القارات وحاجتهم للحصول على الراحة، لذا «فإذا كانت هناك وسيلة لتعديل جدول المباريات فإن ذلك سيسهم في تقديم العون وتحسين الأداء للمنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء.