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تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ«بيليه»

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تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ«بيليه» تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ«بيليه»

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قالت كيلي، نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، اليوم الأربعاء، إن والدها سيغادر المستشفى، عقب تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.

ولم تذكر بالضبط موعد مغادرة والدها لمستشفى «ألبرت أينشتاين» في ساو باولو، لكن صحيفة ولاية ساو باولو قالت إنه سيغادر المستشفى غدا الخميس.

وقالت نجلة بيليه المقيمة في الولايات المتحدة، عبر حسابها على إنستجرام «أصبح أقوى الآن، وسيغادر المستشفى لمواصلة التعافي والعلاج في المنزل، سأعود إلى الوطن».

واعتادت كيلي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر آخر مستجدات حالة والدها الصحية، خلال فترة إقامته الطويلة في المستشفى لمدة شهر تقريبا، بما في ذلك نشر مقاطع تظهر تعافيه.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق، البالغ من العمر 80 عاما، للجراحة في الرابع من الشهر الحالي، بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني.

المصرى اليوم

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