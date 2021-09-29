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تعاقد نادي ميسلوجين الألماني لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، كمدير فني جديد للفريق، بداية من لقاء الغد أمام ماجدبورج.

وكان اتحاد اليد المصري قد وافق على إشراف مدرب الفراعنة، باروندو، على ميسلوجين إلى جانب منتخب مصر، بحيث يتولى الجهاز المساعد تدريب المنتخب خارج فترة التوقف الدولي.

وسيقود باروندو منتخب اليد المصري في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، خلال يناير 2022 بالمغرب، على أن يجري بحث تجديد عقده مستقبلًا حتى أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن باروندو تولى تدريب منتخب مصر في عام 2019، خلفا للإسباني ديفيد ديفيز، ليتوج مع الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2020، ويحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، إلى جانب المركز السابع في بطولة العالم 2021.