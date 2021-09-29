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جارسيا يتولى تدريب «ميسلوجين» الألماني بجانب احتفاظه بتدريب منتخب لليد

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جارسيا يتولى تدريب «ميسلوجين» الألماني بجانب احتفاظه بتدريب منتخب مصر لليد جارسيا يتولى تدريب «ميسلوجين» الألماني بجانب احتفاظه بتدريب منتخب لليد

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تعاقد نادي ميسلوجين الألماني لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، كمدير فني جديد للفريق، بداية من لقاء الغد أمام ماجدبورج.

وكان اتحاد اليد المصري قد وافق على إشراف مدرب الفراعنة، باروندو، على ميسلوجين إلى جانب منتخب ، بحيث يتولى الجهاز المساعد تدريب خارج فترة التوقف الدولي.

وسيقود باروندو منتخب اليد المصري في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، خلال يناير 2022 بالمغرب، على أن يجري بحث تجديد عقده مستقبلًا حتى أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن باروندو تولى تدريب منتخب مصر في عام 2019، خلفا للإسباني ديفيد ديفيز، ليتوج مع الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2020، ويحتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، إلى جانب المركز السابع في بطولة العالم 2021.

المصرى اليوم

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