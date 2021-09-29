تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

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في مواجهة لا بديل فيها عن الفوز من أجل استعادة اتزانه في المجموعة يحل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على نظيره بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة فضلاً عن برشلونة وبنفيكا فريقي: بايرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني.

وسقط برشلونة في الجولة الأولى بشكل مخيب للآمال على ملعبه بالخسارة أمام العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وكشفت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة سيدفع بكل أوراقه الرابحة من أجل حسم هذه المباراة وتحقيق الفوز.

وينتظر أن يخوض فريق برشلونة مباراة بنفيكا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع : أوسكار مينجويزا وجيرارد بيكيه ورونالد أراخو وسيرجينو ديست.

في خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وخافي.

في خط الهجوم : بيدري وفيليبي كوتينيو وممفيس ديباي.