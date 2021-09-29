خالد جلال يستقر علي خوض البنك الأهلي وديتين بمعسكر برج العرب

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يواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية علي ستاد الشرطة الرياضي بالعباسية إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل

ومن المقرر أيضاً أن يلعب فريق البنك الأهلي وديتين يومي الأربعاء والخميس مع أحد فرق دوري القسم الثالث قبل المغادرة لمعسكر إعداد الفريق ببرج العرب مطلع أكتوبر المقبل

وشهد المران المسائي لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عودة اللاعب اسامة فيصل للتدريبات الجماعية بعد الإنتهاء من مرحلة التأهيل مابعد الإصابة بجزع في غضروف الركبة

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