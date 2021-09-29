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مانشستر يونايتد ضد فياريال .. مشاهدة المباراة والتشكيل المتوقع

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مانشستر يونايتد ضد فياريال .. مشاهدة المباراة والتشكيل المتوقع مانشستر يونايتد ضد فياريال .. مشاهدة المباراة والتشكيل المتوقع

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يلعب فريق مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل النادي الإنجليزي برغبة كبيرة في تحقيق الفوز وتعويض الهزائم الأخيرة محليًا وقاريًا والتي فتحت الباب أمام الحديث عن رحيل المدير الفني سولشاير.

في المقابل، يسعى الضيوف إلى الخروج بنتيحة إيجابية وتفادي الهزيمة على الأقل تقدير وذلك بعد تعادل الجولة الأولى أمام أتالانتا الإيطالي في اللقاء المثير الذي انتهى بنتيجة 2-2.

وستبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها تليفزيونيًا عبر شاشة بي إن سبورت 3 بريمير، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي مع وجود فقرات تحليلية تضم نجوم الكرة العربية.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء المنتظر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويحتل يونج بويز قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فيما يأتي أتلانتا وصيفًا بنقطة واحدة متساويًا مع فياريال ويتذيل مانشستر يونايتد الترتيب بدون نقاط.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب النرويجي أولي سولشاير بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو- رافائيل فاران- إيرك بايلي- ليندلوف.

خط الوسط: بوجبا- ميكتوميناي- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- جرينوود- سانشو

المصرى اليوم

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