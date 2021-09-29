نجم تشيلسي «مُهدد» بالغياب حتى نهاية العام للإصابة

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يبدو أن تشيلسي أصبح مُهدد بغياب ظهيره الأيمن ريس جيمس لفترة طويلة بعد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي لإصابة قوية أمام مانشستر سيتي يوم السبت، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج جيمس من المباراة بعد نصف ساعة فقط من خسارة البلوز 1-0 أمام فريق بيب جوارديولا، في قمة مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فأن تشيلسي سوف يفقد خدمات ريس جيمس لفترة ليس بالقصيرة بسبب إصابته في مباراة مانشستر سيتي، حيث من المتوقع أن يغيب الشاب صاحب الـ 21 عامًا عن الملاعب لمدة شهر على الأقل تقدير وقد يمتد غيابه حتى بداية العام الجديد.

وتمتع ريس جيمس ببداية رائعة في موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدفًا واحدًا وقدم تمريرات حاسمة في المباريات الثلاث الافتتاحية لتشيلسي في الدوري الممتاز.

ثم تلقى الظهير الأيمن بطاقة حمراء ضد ليفربول استبعدته من المشاركة في المباراة ضد أستون فيلا، ثم عاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى التشكيلة الأساسية للبلوز ضد مانشستر سيتي يوم السبت، لكنه تعرض لإصابة في النصف ساعة الأولى.

ويمكن للمدرب الألماني توماس توخيل استخدام كالوم هدسون أودوي كظهير أيمن مؤقت في غياب ريس جيمس، من المرجح أن يلعب سيزار أزبيليكويتا دور الظهير الأيمن في تشيلسي بداية من التشكيلة الأساسية في غياب ريس جيمس.

ومع ذلك، لا يمتلك الإسباني نفس الوتيرة والصفات الهجومية والقدرات العالية مثل ريس جيمس، لذلك يمكن لتوماس توخيل أن يمنح بعض الوقت للاعبه كالوم هدسون أودوي كظهير أيمن مؤقت حتى عودة جيمس من الإصابة.

ويحل تشيلسي ضيفا ثقيلاً على يوفنتوس بملعبه ووسط جماهير، الأربعاء، في ثاني جولات دور مجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسط مجموعة من الغيابات المؤثرة في تشكيلة الفريق اللندني.