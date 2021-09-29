دكرنس يجهز أهلي 2003 فى مباراة ودية بمدينة نصر

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد أهلي 2003 اليوم الأربعاء مع فريق دكرنس، في المباراة الودية، التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد .

وتأتي مباراة دكرنس اليوم، ضمن المباريات الودية، التي يخوضها أهلي 2003، بقيادة المدير الفني سيد غريب، استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد من بطولة الجمهورية.

وكان أهلي 2003 قد خاض عدة مباريات ودية من قبل، حيث تعادل مع فريق النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥- صفر.

ويستهل أهلي 2003 مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل، ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة قوية بالبطولة، لكي ينافس مبكراً على الفوز باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديراً فنياً ومحمد ماهر مدرباً مساعداً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبدالخالق أخصائي التدليك.

وفي سياق متصل يلتقي فريق أهلي 2006 اليوم الأربعاء مع فريق مصر للمقاصة «هويدي الفيوم»، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وتأتي مباراة المقاصة في إطار فترة الإعداد، التي يخوضها فريق أهلي 2006، ويلعب خلالها عددًا من المباريات الودية استعدادًا لمنافسات بطولة الجمهورية، والتي يشارك فيها الفريق للمرة الثانية على التوالي ويحمل لقبها.

ويأمل أهلي 2006 في تقديم مستويات مميزة خلال بطولة الجمهورية، لكي يحافظ على لقبه ويفوز بالبطولة مجددًا.

وخاض أهلي 2006 عدة مباريات ودية سابقة، حيث فاز على فريق عنيبة بنتيجة ٨- صفر، وفاز على الاتصالات بثنائية نظيفة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.