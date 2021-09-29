إيمانويل امونيكي: تعديل جدول المباريات سيؤثر إيجابيًا على كرة القدم الأفريقية

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أكد إيمانويل أمونيكي نجم منتخب نيجيريا السابق أهمية إصلاح جدول مباريات كرة القدم الدولية من أجل إتاحة الفرصة أمام المزيد من اللاعبين من مختلف أنحاء أفريقيا ومن نيجيريا لخوض المباريات الدولية، مشيرا إلى أن زيادة عدد المنافسات الدولية هو أحد الأهداف الرئيسية لجياني إنفانتينو رئيس الأتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 2020-2023 .

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) قد طُلب من اللاعبين تقديم إسهاماتهم لإجراء مراجعة شاملة حول مستقبل كرة القدم، مع طلب الخبرة أيضًا من أصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الرياضي بشكل عام ،إلا أنه لم يتم تحديد أي شيء خاص بأجندة المباريات لما بعد 2024، وقد رحب الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) بمختلف الآراء وإجراء مناقشات بهدف تحسين أجندة المباريات تضم الجميع، مما يمنح قطاعًا عرضيًا أوسع من المواهب العالمية فرصة للتألق.

ومن جانبه، أوضح أمونيكي أن الطريق الوحيد لتطوير الكرة الأفريقية يكمن في تحسين مستوى اللاعبين الأفارقة مشيرا إلى أن كرة القدم تشهد تغيرات وتطور مستمر، وأضاف أن أفريقيا تملك بالفعل الكثير من اللاعبين الكبار ممن يلعبون للأندية الأوروبية ويتميزون بأدائهم العالي إلا أننا في نفس الوقت يجب أن نفكر في اللاعبين المحليين وكيف يمكننا أن نسهم في تطوير أدائهم .

وأشار أمونيكي إلى أنه كان دائما يؤمن بأنه كلما زادت معرفة اللاعب حول لعبة كرة القدم كلما أصبحت قدراته على إتخاذ القرار أفضل، لذا فتعليم اللاعبين صغار السن وإعدادهم للمستقبل هو أمر هام وضروري، فالكثيرين خلال السنوات الماضية قالوا أن أفريقيا في طريقها للفوز بكأس العالم وهذا أمر غير ممكن إذا لم نقم بتطوير الجيل الجديد ليصبحوا قادرين على المنافسة .

كما تطرق أمونيكي إلى الضغوط المفروضة على النجوم العالميين في السفر عبر القارات وحاجتهم للحصول على الراحة لذا فإذا كانت هناك وسيلة لتعديل جدول المباريات فإن ذلك سيسهم في تقديم العون وتسحين الأداء للمنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء.