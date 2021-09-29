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الفيفا يطلق النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية بمشاركة ممثلين عن الكاف

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الفيفا يطلق النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية بمشاركة ممثلين عن الكاف الفيفا يطلق النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية بمشاركة ممثلين عن الكاف

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في أعقاب ورش العمل التي نظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) حول النزاهة الرياضية وضمت ممثلي الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ( (AFC وإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL )، يبدأ الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) النسخة الرابعة من برنامج النزاهة الرياضية الدولي والتي ستجمع ممثلين عن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف) في خمس جلسات تبدأ في الـ30 من سبتمبر وتنتهي في الرابع من نوفمبر.

وستضم الجلسات خبراء في مجال النزاهة ومكافحة الفساد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) والأتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ومنظمات أخرى وذلك لمشاركة المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات وذلك بالتعاون مع مسئولين في مجال النزاهة من مختلف أنحاء أفريقيا.

وستركز الجلسات على موضوعات مثل إطلاق مبادرات للنزاهة، آليات الإبلاغ، حماية المنافسة، إستراتيجيات الإعلام، التعاون بين مختلف أصحاب المصالح وأفضل الممارسات وطرق التحقيق.

وتأتي إقامة هذه الورشة بالتماشي مع رؤية الأتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق وحماية وتعزيز النزاهة الرياضية، كما يهدف برنامج الفيفا العالمي للنزاهة الرياضية إلى تحسين تحسين وبناء قدرات التعليم والنزاهة في جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 من خلال تبادل المعرفة المتقدمة كيف والموارد مع ضباط النزاهة. كما يعكس هدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المتمثل في دعم الحكومات والمنظمات الرياضية في جهودها لحماية الرياضة من الفساد والجريمة.

يذكر أن الإتحاد الدولى لكرة القدم والفيفا كانا قد أحتفلا مؤخرا بالذكرى السنوية الأولى لتعاونهما المثمر.

المصرى اليوم

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