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ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك

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ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه "لا يمكن أن يعرض لبنان لأي عقوبات"، لافتا إلى أنه "لن يقبل بالعلاقات مع سوريا إذا كانت تعرض لبنان للمخاطر".

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قال نجيب ميقاتي: "لا يمكن أن أعرض لبنان لأي عقوبات، وإذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك"، مشيرا إلى أن "قانون قيصر ليس عقوبات ولا حصارا على لبنان، وهو على من يتعاطى مع سوريا".

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح ميقاتي قائلا: "لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية، وهناك وعود بورشة كاملة لإنهاء كل القوانين الإصلاحية".

وحول التطورات الأخيرة مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، علق رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "مؤسف ما يحصل مع المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ولا يجوز أن يتغير القاضي مرة جديدة، وأتمنى عليه أن يكون ملتزما بالدستور".

المصدر: RT

 

جي بي سي نيوز

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