أكبرها فوز شيريف على ريال مدريد .. تاريخ أكبر المفاجات في دوري أبطال أوروبا

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تعرض نادي ريال مدريد إلى هزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره من نادي شيريف تيراسبول، الذي فجر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ريال مدريد 2-1، في دور المجموعات أمس الثلاثاء.

والمفاجأة ليست في هزيمة ريال مدريد على أرضه بل لأن نادي شيريف يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، وهذه المعجزة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل ريال مدريد، بعد أن سجل لاعب الوسط سيباستيان تيل هدف الفوز القاتل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 89 حيث سجل نادي شيريف هدف التقدم على عكس سير اللعب بضربة رأس من جاسوربك ياخشيبويف، بينما أدرك كريم بنزيما التعادل لبطل أوروبا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وصنفت شركة «جريسنوت» المتخصصة في تحليل البيانات، هذا الانتصار على أنه أكبر صدمة منذ إطلاقها مؤشر مسابقات الأندية الأوروبية في 2010 حيث قالت أن نادي شيريف كانت حظوظه منعدمة في الفوز حيث كان يملك فرصة نسبتها 1.4 بالمئة فقط للفوز بهذه المباراة.وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

أما ثاني أكبر مفاجأة سابقة في البطولة، حين فاز سيلتيك 2-1 على برشلونة في نوفمبر 2012، حيث كان الفريق الاسكتلندي يملك وقتها فرصة تصل نسبتها إلى 1.7 بالمئة فقط للفوز على النادي الكتالوني.

واحتل أتالانتا المركز الثالث بفوزه خارج الديار 2-0 على ليفربول في نوفمبر العام الماضي، يليه فوز أياكس الساحق 4-1 على ريال مدريد في مارس 2019.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الخامس في قائمة أكبر الصدمات أو المفاجات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بفوزه 2-1 على مضيفه مانشستر سيتي في سبتمبر 2018.

وجاء فوز أياكس 2-1 على مضيفه يوفنتوس في أبريل 2019 في المركز السادس، ويحتل انتصار باتي بوريسوف ممثل بلاروس 3-1 على مضيفه ليل في سبتمبر 2012، المركز السابع.

يليه فوز ليون خارج الديار 3-1 على مانشستر سيتي في أغسطس العام الماضي في المركز الثامن، ثم فوز بازل السويسري خارج أرضه 2-1 على تشيلسي في سبتمبر 2013.

واحتل انتصار مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه يوفنتوس في 2018 المركز العاشر.