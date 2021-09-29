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أصاب الجنون أسعار النفط والغاز فجأة ليتجاوز البرميل- أمس- 80 دولارا، وقفز الغاز فوق 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو سعر تاريخى. أصاب الجنون أيضا سوق الأفكار التفسيرية والتحليلية وصناعة التوقعات، بحيث تحدثت بيوت مالية أمريكية كبرى عن سعر 190 دولارا للبرميل في 2025 حتى قبل انفجاره الأيام الماضية. التعليل العام يميل إلى أن تلك دورة فائقة لأسعار النفط، وقد لا تستمر، أي كأنها تشبه الدورة الفائقة لأسعار المواد الأولية والمحاصيل الجارية حالا، كناتج عن الارتباكات التي أحدثتها كورونا، وتغيرات العرض والطلب في كل المناحى، بما فيها النقل والشحن.

يلفت أن روسيا والسعودية البلدان، اللذان يستطيعان تحسين المعروض أسرع من غيرهما في تحالف أوبك + كانتا، يريان أن 80 دولارا سعر متوازن للسعودية، وبوتين تحدث عن 65 إلى 70 فما الذي يجرى؟.

تقليديا فإن العوامل التي تؤثر على النفط هي سعر الدولار، وهو مستقر، ومستوى الإمدادات وهو منخفض بسبب قرار أوبك + خفض الإنتاج ردا على صدمة انخفاض الأسعار في إبريل الماضى إلى 15 دولارا، وإلى نحو 35 بالسالب لوقت محدود ولأسباب أخرى سنفحصها لاحقا. من العوامل أيضا مستوى المخزونات في أوروبا والصين، وقد تم استنزافها فعلا إلى حد بعيد، والتوترات الجيوسياسية، ونحن نشهد قدرا من الهدوء ليس أدل عليه من بعض التقارب بين إيران والسعودية، ولا يمكن اعتبار مرور سفينة حربية بريطانية في ممر تايوان، الاثنين، رافعا لتوتر كبير يقلب سعر النفط هكذا، وفى الصورة أيضا تشكيل تحالف أمريكى بريطانى أسترالى بهدف حصار الصين، ومن المؤكد أن ذلك له انعكاسات على كل شىء، بما في ذلك النفط.

يتأثر الخام أيضا بأسعار الغاز ويؤثر فيها وهى مشتعلة حاليا لدخول الشتاء وزيادة الطلب بسبب عوامل، منها خطط خفض الانبعاثات وتحول شركات أمريكية وغربية كبرى للنفط إلى تركيز الاستثمار في إنتاج الغاز. لدينا كذلك انخفاض مستوى الاستثمارات في الحفر والاستكشاف وهو منخفض حتى في النفط الصخرى لأن منتجيه «اتلسعوا» من قبل، وبالتالى لن يغريهم بسرعة سعر الـ80 دولارا الذي يفترض أن يثير حماسهم لمعاودة العمل.

يتأثر البرميل كذلك بألعاب «وول ستريت» والقوى المسيسة التي تحركها، وقد أكدت مصادر مختلفة وجود شهية مضاربية عالية لدى صناديق التحوط منذ أسابيع رهانا على وصول السعر إلى 100 دولار.

يتأثر السعر أخيرا بالكوارث الطبيعة كزلازل أو حوادث في مواقع العمل، أو أوبئة، والغريب أن التعافى الاقتصادى العالمى لايزال بطيئا أي أن الطلب لم يعد إلى سابق عهده، كما أن النمو الصينى متراجع من الأصل، والصين- تستورد وحدها 20% من الصادرات- ويشهد الاقتصاد الصينى عملية مراجعة- خطرة لكن حتمية- لتفادى انفجار مالى زلزالى.

فإلى أي مدى تقود العوامل السابقة فجأة هكذا إلى توقف مصانع بالصين لنقص الكهرباء (سارعت روسيا بضخ غاز أكثر إلى الصين)، وإلى أن تتحدث بريطانيا عن استدعاء الجيش لتنظيم توزيع الوقود؟.