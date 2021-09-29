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الفوسفات تصدر أكبر شحنة للهند

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الفوسفات تصدر أكبر شحنة للهند الفوسفات تصدر أكبر شحنة للهند

جى بي سي نيوز  :- صدرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، 80252 طنا من الفوسفات للهند عبر ميناء تصدير الفوسفات بالعقبة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، ان شحنة الفوسفات التي تم تصديرها على متن باخرة الشحن، تعتبر أكبر شحنة فوسفات تم تصديرها في تاريخ الشركة وبوقت قياسي ، وفق بترا . 
واكد ان عملية التصدير، تعكس قدرة ميناء الفوسفات، وكفاءة العاملين فيه وكوادر الشركة وقدرتها على القيام بمهامها والارتقاء بعمل الشركة، وبما يجعلها في مصاف واوائل الشركات المنافسة عالميا، ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأعرب المهندس الرواد عن تقديره لكوادر الشركة في مواقع العمل المختلفة ، وتفانيهم بالعمل وحرصهم على مصلحة الشركة واستقرارها، ودعمهم للجهود المستهدفة لتعزيز استقرارها وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

جي بي سي نيوز

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