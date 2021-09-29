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بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بشأن “وثائق باندورا”
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:38 مساءً
"مكان المستثمر" تطرح 15 عقارًا بمساحة 41 ألف م2 شمال الرياض
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:36 مساءً
ناشرون: قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي.. ولن يستغني عن البشر
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:36 مساءً
السعودية تسجل 42 حالة إصابة و 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طنا من مادة نيترات الأمونيوم القابلة للانفجار
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
شيخ الأزهر يشارك في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم (صور)
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. نائب بنها يتفقد المدن الجامعية
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
مسؤول روسي: سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في موسكو
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
بمناسبة مرور 75 عام على اليوبيل الماسي لمجلس الدولة.. إصدار عملات تذكارية فضية
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
استكمال رصف عدة شوارع بالعمرانية (صور)
-
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 04:30 مساءً
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مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان تحفة فنية شاهدة على عصر المماليك بالأزبكية.. اعرف قصته
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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