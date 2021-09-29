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تعزيز العلاقات بين «الثقافي البريطاني» و«التربية والتعليم» في منتدى مديري المدارس

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تعزيز العلاقات بين «الثقافي البريطاني» و«التربية والتعليم» في منتدى مديري المدارس تعزيز العلاقات بين «الثقافي البريطاني» و«التربية والتعليم» في منتدى مديري المدارس

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عقد المجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، المنتدى السنوي التاسع لقادة المدارسPrincipals Forum تحت شعار «العودة إلى المدرسة» مع ممثلين من وزارة التعليم والمجلس الثقافي البريطاني وقادة من المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني ك، في اطار تسليط الضوء على نظام التعليم البريطاني الدولي في ودعم المدارس في تقديم كافة المؤهلات البريطانية.

بدأ المنتدى بكلمة افتتاحية من إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، تلتها كلمة من إيمان صبري، مديرة المدارس الخاصة والدولية بوزارة التربية والتعليم، وعقب ذلك سلسلة من الجلسات ونقاط النقاش بارزة من المجلس الثقافي البريطاني عن العام الدراسي 2020/2021.

ركزت الجلسة التمهيدية في المنتدى على «تطوير تعليم الشخصية في المدارس» حيث تعمق مستشار تعليم وتعلم الاستراتيجية الوطنية مارك سالتر بأحد الأبحاث التعليمية الحديثة في المملكة المتحدة والتي توضح كيف يمكن أن يلعب النهج الهيكلي دورا أساسيا في تطوير الشخصية لدى صغار الشباب.

وأعقب الجلسات أبرز النقاط التي قدمها رئيس الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر، فخر جعفري. على عكس المفترض أن Covid-19 من شأنه زيادة تفاقم أحوال الفئات الضعيفة من المجتمع، استطاع المجلس الثقافي البريطاني في مصر في عام 2021 أن يدعم أكثر من 260 حالة من الترتيبات الخاصة- الحالات التي يحتاج فيها المرشحون إلى دعم إضافي لإجراء الاختبارات مثل طريقة برايل والخطوط الكبيرة. إن تعزيز حقيقة أن ضمان وصول طلابنا إلى التعليم العالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامنا بالمساواة والتنوع والشمول في المجلس الثقافي البريطاني.

قالت إيمان صبري، مديرة المدارس الخاصة والدولية بوزارة التربية والتعليم: «مع بداية العام الجديد، والعودة بالكامل إلى المدارس، أصبحت بروتوكولات COVID-19 هي المعيار الجديد الذي يتعين علينا التكيف معه والتعامل معه بكفاءة، والحفاظ على مصالح طلابنا يبقى في قلب وصميم مهمتنا. طوال العملية، حافظ المجلس الثقافي البريطاني على جميع قنوات التواصل مفتوحة مع جميع أطراف العمليه التعليميه؛ وزارة التربية والتعليم والهيئات المانحة في المملكة المتحدة وقادة المدارس. ونتج عن هذا الاتصال المتسق، تسهيل عمل جميع شركائنا معًا حتى نجحوا في تقديم خيارات عالمية المستوى لطلابنا».

منتدى مديري المدارس(Principals’ Forum (ينظمه المجلس الثقافي البريطاني لجمع قادة المدارس للتواصل والمشاركة في المناقشات حول المؤهلات البريطانية ويدعم المجلس الثقافي البريطاني المدارس الشريكةPartner Schools” “British Council من خلال فريق الامتحانات وتنفيذه لأعمال إدارية وتشغيلية متعددة، حيث يقوم بالتنسيق بين الهيئات المانحة ووزارتين مصريتين؛ وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويضمن نزاهة نظام الامتحانات في كل مرحلة، ويدعم تطوير المعلمين وأنشطتهم لتعزيز المعرفة التربوية، وتوفير التحديثات من الوزارات، ويربط المدارس بأحدث تقنيات التعليم والتعلم.

المصرى اليوم

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