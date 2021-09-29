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«أفريكسيمبنك» يعقد مؤتمرا لتعزيز العلاقات التجارية بين دول القارة في أكتوبر

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«أفريكسيمبنك» يعقد مؤتمرا لتعزيز العلاقات التجارية بين دول القارة في أكتوبر «أفريكسيمبنك» يعقد مؤتمرا لتعزيز العلاقات التجارية بين دول القارة في أكتوبر

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يعقد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد- افريكسيمبنك- المؤتمرالتحضيرى لمعرض التجارة الأفريقية البينية والذى يعقد تحت شعار «تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريه بين مصروأفريقيا في اطارتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ٥ اكتوبرالمقبل بالقاهرة.

وحسب بيان للبنك اليوم الأربعاء من المقررأن يشارك في المؤتمرالدكتوربنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رافي بيلاي، عضوالمجلس التنفيذي للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية بجنوب إفريقيا، كانايوأواني، المديرة العامة لمبادرة التجارة الأفريقية البينية- البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مي عسل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، ممدوح سلمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات،

بالإضافة إلى إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد على، مديرالتجارة في السلع والمنافسة، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويستهدف المؤتمرحسب بيان صادرعن البنك- الأربعاء- تعزيزسبل التعاون التجارى بين الدول الافريقية وبحث معوقات التجارة البينية وتحديات تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية ،كما يشمل المؤتمرالاعلان عن عدد من الفعاليات الخاصة بمعرض التجارة البينية الافريقية في دورته الثانية والمقررعقده بدولة جنوب افريقيا في الفترة من ١٥الى ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ والذى ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويهدف معرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2021 إلى توفيرمنصة فريدة لتسهيل تبادل معلومات التجارة والاستثمار لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية، لا سيما في اطارتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي دخل حيزالتنفيذ نهاية مايو 2019، والذي، بدأ العمل به اول يناير 2021.

ومن المتوقع ان يستقبل المعرض أكثرمن 5000 مشارك من جميع البلدان الأفريقية الـ55، وبقية دول العالم ،كما من المتوقع ان يتم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات جديدة بقيمة تصل لأكثر من 40 مليار دولار .

و تشمل أهداف معرض التجارة الأفريقية البينية العمل على ايجاد آليه متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين اصحاب الاعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الافريقية ومناقشة الحلول الخاصه بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية.

المصرى اليوم

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